Росіяни з артилерії обстріляли приватні будинки в Сумській області: постраждала жінка

Російські війська сьогодні, 4 вересня, обстріляли місто Дружба в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Близько 8:00 окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Дружба Шосткинського району. Зазначається, що місцева жителька отримала поранення, перебуваючи на території власного домогосподарства. Пошкоджено 7 приватних будинків. Фото: Наслідки ударів (gp.gov.ua) Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Місто Дружба розташоване за 10 кілометрів від кордону з Росією. Ситуація в Сумській області Після того, як навесні минулого року українські воїни повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області. Вчора російські окупанти обстріляли з мінометів місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок ударів поранення отримали енергетики.