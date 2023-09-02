Россияне попали из миномета в автомобиль энергетиков в Сумской области, есть раненые
Российские оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда Сумской области. В результате ударов ранения получили энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офис генерального прокурора.
"По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 10:30 оккупанты с территории российской федерации совершили минометный обстрел города Середина-Буда Шосткинского района. Снаряды попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго", - пишет Офис генерального прокурора.
Отмечается, что ранения получили двое энергетиков. В частности были повреждены:
- линия электропередач;
- два учреждения;
- местное предприятие.
Ситуация в Сумской области
После того как весной прошлого года украинские воины полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.
Как писала областная военная администрация, за прошедшие сутки, 1 сентября, россияне совершили 22 обстрела приграничья региона. В частности зафиксировано 147 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
"Обстрелам подверглись Середино-Будская, Новослободская, Краснопольская, Миропольская, Зноб-Новгородская, Хотинская, Белопольская общины", - добавили в ОГА.
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