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Россияне попали из миномета в автомобиль энергетиков в Сумской области, есть раненые

Суббота 02 сентября 2023 15:38
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Россияне попали из миномета в автомобиль энергетиков в Сумской области, есть раненые Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда Сумской области. В результате ударов ранения получили энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 10:30 оккупанты с территории российской федерации совершили минометный обстрел города Середина-Буда Шосткинского района. Снаряды попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго", - пишет Офис генерального прокурора.

Отмечается, что ранения получили двое энергетиков. В частности были повреждены:

  • линия электропередач;
  • два учреждения;
  • местное предприятие.

Ситуация в Сумской области

После того как весной прошлого года украинские воины полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Как писала областная военная администрация, за прошедшие сутки, 1 сентября, россияне совершили 22 обстрела приграничья региона. В частности зафиксировано 147 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Обстрелам подверглись Середино-Будская, Новослободская, Краснопольская, Миропольская, Зноб-Новгородская, Хотинская, Белопольская общины", - добавили в ОГА.

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