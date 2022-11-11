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Россияне из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской области

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 16:16
Россияне из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской области Фото: Россияне из артиллерии обстреляли приграничья Черниговской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали Черниговскую область. Оккупанты обстреляли приграничье региона из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"Сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии", - говорится в сообщении.

По информации от оперативного командования, в период с 11:25 до 11:40 зафиксировано 9 "приходов", вероятно, из ствольной артиллерии 122 мм, в районе населенного пункта Николаевка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили напоследок.

Напомним, что жителям приграничных населенных пунктов Черниговской области будут предлагаться возможные варианты переезда с потенциально уязвимой территории.

Ранее стало известно, что оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся по приграничным с Украиной российским населенным пунктам.

До этого российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область.

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