Россияне из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской области

В пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали Черниговскую область. Оккупанты обстреляли приграничье региона из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"Сегодня оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии", - говорится в сообщении.

По информации от оперативного командования, в период с 11:25 до 11:40 зафиксировано 9 "приходов", вероятно, из ствольной артиллерии 122 мм, в районе населенного пункта Николаевка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили напоследок.