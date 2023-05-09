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Часть вражеской ракеты упала в Голосеевском районе Киева

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Украина, Вторник 09 мая 2023 09:55
Часть вражеской ракеты упала в Голосеевском районе Киева Фото: часть российской ракеты упала в Голосеевском районе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ночь на 9 мая Россия снова пыталась нанести удар по Украине. Часть вражеской ракеты упала на открытой территории на улице Голосеевского района Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Telegram.

"Поврежденные здания и травмированные не обнаружены, клубника не пострадала", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования "Калибр" и Х-101/Х-555, из которых 23 уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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