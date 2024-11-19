Россияне активно штурмуют на юге Украины, но бронетехнику пытаются беречь, - ВСУ

Как рассказал Волошин, Силы обороны на юге уничтожили около 160 единиц российской техники за 10 дней.

По его словам, из этого количества есть семь уничтоженных танков. Но в целом в этот список входит не только бронированная, но и автомобильная техника.

"Кроме того, противник активно применяет мотоциклы и баги - за 10 дней уничтожено 68 единиц такой техники. Это говорит о том, что штурмы достаточно активны, но бронетехнику враг пытается беречь", - отметил спикер.