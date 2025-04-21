Россияне активно штурмуют под Покровском: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 21 апреля произошло 121 боевое столкновение. Российские оккупанты продолжают активно давить на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли один ракетный и 101 авиационный удар, применив три ракеты и 177 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 995 дронов-камикадзе и осуществили более 4100 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг проводил два наступательных действия вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины. Еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Верхнекаменского.

С начала суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 49 раз атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Луч, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки и Березовки. Наши защитники отбили 43 штурма, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.

Сегодня на этом направлении обезврежено 289 оккупантов, из которых 135 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили семь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, 11 единиц автомобильной техники, пять БПЛА, пункт управления БПЛА, портативную станцию радиоэлектронной борьбы, восемь единиц мототехники, также повредили танк, пять единиц автомобильной техники и два мотоцикла.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива. Еще одна атака продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

В Курской области произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 30 управляемых бомб, осуществил 229 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.