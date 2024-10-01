Россияне активно действуют на четырех направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

С начала суток, 1 октября, на фронте произошло 74 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно действовать на Покровском, Кураховском, Купянском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Как рассказали в Генштабе, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумской и Харьковской областей. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Белополье, Вишенок, Студенко, Павловки, Степного, Токаревки и Уланового, сбросив при этом 16 КАБов.
От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Галагановка, Демьяновка и Бачевск.
Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 12 КАБов по Курской области.
На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах Волчанска и Старицы. Продолжаются бои. Ситуация контролируема.
На Купянском направлении враг в течение дня пытается продвинуться к нашим позициям в районах десяти населенных пунктов. Девять атак противника продолжаются недалеко от Синьковки, Новоосинового, Курелевки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Всего на направлении зафиксировано 17 боестолкновений.
Агрессор увеличил количество атак до десяти на Лиманском направлении. Атаковал возле Грековки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать атаки оккупантов возле Часового Яра и Григорьевки. Наступление в направлении Ступочек отражено украинскими воинами.
На Торецком направлении произошло семь штурмов в районах Торецкая и Щербиновки, где противник и сейчас проводит два штурма.
Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 14 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Пока еще продолжаются бои в двух локациях в районах Лисовки и Селидово. Авиация оккупантов била в течение дня КАБами по Чунишиному.
Продолжаются бои на Кураховском направлении. Возле Цукуриного, Горняка, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки в течение дня произошло 17 боевых столкновений, пять атак оккупанта продолжаются.
На Времивском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла пять ударов в районах Богоявленки, Темировки, Новодаровки и Урожайного.
На Ореховском направлении произошло три безуспешных для кафира боевых столкновения в районе Малых Щербаков и Новоданиловки. Враг нанес удары КАБами по Запорожью.
"На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
По данным Генштаба, за минувшие сутки, 30 сентября, на линии боевого столкновения зафиксировано 189 боев. На ряде направлений враг привлекал авиацию.
Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), россияне давят на позиции ВСУ на двух направлениях в Донецкой области.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 654 тысяч единиц личного состава.
Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 российских террористов. Также вчера были уничтожены 9 танков, 44 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и другая техника врага.
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