Россияне активно действуют на четырех направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумской и Харьковской областей. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Белополье, Вишенок, Студенко, Павловки, Степного, Токаревки и Уланового, сбросив при этом 16 КАБов.

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Галагановка, Демьяновка и Бачевск.

Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 12 КАБов по Курской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах Волчанска и Старицы. Продолжаются бои. Ситуация контролируема.

На Купянском направлении враг в течение дня пытается продвинуться к нашим позициям в районах десяти населенных пунктов. Девять атак противника продолжаются недалеко от Синьковки, Новоосинового, Курелевки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Всего на направлении зафиксировано 17 боестолкновений.

Агрессор увеличил количество атак до десяти на Лиманском направлении. Атаковал возле Грековки, Невского, Новосадового и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать атаки оккупантов возле Часового Яра и Григорьевки. Наступление в направлении Ступочек отражено украинскими воинами.

На Торецком направлении произошло семь штурмов в районах Торецкая и Щербиновки, где противник и сейчас проводит два штурма.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 14 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Пока еще продолжаются бои в двух локациях в районах Лисовки и Селидово. Авиация оккупантов била в течение дня КАБами по Чунишиному.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Возле Цукуриного, Горняка, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки в течение дня произошло 17 боевых столкновений, пять атак оккупанта продолжаются.

На Времивском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла пять ударов в районах Богоявленки, Темировки, Новодаровки и Урожайного.

На Ореховском направлении произошло три безуспешных для кафира боевых столкновения в районе Малых Щербаков и Новоданиловки. Враг нанес удары КАБами по Запорожью.

"На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.