Россияне активно атакуют на двух направлениях. Генштаб описал ситуацию на фронте

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применив при этом две ракеты и 101 КАБ.

К тому же россияне нанесли 596 ударов дронами-камикадзе, совершили более трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших защитников.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг семь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Липцев, Волчанска и Старицы. Все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг сосредоточил основные наступательные усилия в районах населенных пунктов Новоосиново и Лозовая, где атаковал семь раз, одна атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев недалеко от Загрызового, Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Все атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Северском направлении наши войска отражают одну атаку противника возле Белогоровки, ситуация контролируется.

На Краматорском направлении наши защитники отбили два штурма возле Орехово-Василовки, к тому же враг нанес авиационных ударов по Часовому Яру и Ступочкам.

На Торецком направлении россияне однажды атаковали силы обороны возле Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении оккупанты 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Гродовка. Три боестолкновения в районе Селидового до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 219 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Также уничтожены два автомобиля и один миномет. Кроме этого, поврежден БТР россиян.

На Кураховском направлении враг 51 раз атаковал наши позиции вблизи Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки.

По уточненной информации, 24 боя продолжаются. На этом направлении был обезврежен 191 оккупант, 76 из них - безвозвратно. Также уничтожены один автомобиль, одна боевая бронированная машина, одна окопная станция РЭБ, один мотоцикл и один вражеский миномет.

На Времивском направлении захватчики совершили девять наступательных действий недалеко от населенных пунктов Константинопольское и Трудовое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Белогорья.

На Ореховском направлении имела место одна тщетная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Орехова.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло три атаки противника, которые наши защитники успешно отразили.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.