Россияне более 50 раз атаковали на Кураховском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток, 5 ноября, произошло 75 боевых столкновений. Наиболее активны оккупанты на Кураховском направлении, где провели 53 атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, от циничных обстрелов с территории России продолжают терпеть приграничные населенные пункты.

Обстрелам вражеской артиллерии подверглись Стариково, Ободы, Павловка, Середина Буда, Славгород, Заречное, Поповка, Искрисковщина, Миропольское, Александровка, Новенькое, Бачевск, Бобиловка, Бояро-Лежачи Сумской области; Леоновка Черниговской области.

Авиаударов захватчики нанесли по районам населенных пунктов Большая Писаревка, Беловоды, Поповка Сумской области, сбросив 5 КАБ и задействовав 10 НАР.

Также, сегодня, на Курскую область россияне сбросили уже 21 управляемую авиабомбу.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Новоосинового и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала вблизи Загрызового. Украинские защитники отбили одну атаку, еще одна продолжается.

На Северском направлении враг активных действий не производил.

До сих пор продолжаются два штурма позиций наших защитников на Краматорском направлении вблизи Орехово-Василовки, к тому же враг нанес авиационных ударов по Часовому Яру и Ступочкам.

От авиационных ударов врага страдают районы населенных пунктов Торецк, Константиновка, Дружба, Петровка и Сухая Балка на Торецком направлении. В общей сложности противник сбросил 12 управляемых авиабомб.

С начала суток, при поддержке авиации, оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Гродовка на Покровском направлении.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили семь атак, шесть боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг атаковал 53 раза вблизи Волченка, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Екатериновки. Сейчас ведутся 26 боестолкновений.

На Времивском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского и Трудового. До сих пор продолжаются три боестолкновения. В то же время противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, привлек 49 неуправляемых ракет.

На Гуляйпольском направлении авиационных ударов неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Белогорья.

На Ореховском направлении захватчики предприняли одну тщетную попытку атаковать позиции наших защитников вблизи Орехова. К тому же враг сбросил 14 управляемых авиационных бомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские подразделения совершили два штурма, которые наши защитники успешно отразили. Ситуация контролируется.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.