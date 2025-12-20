На Северском направлении подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ продолжают удерживать позиции в районе Серебрянки, несмотря на сложную обстановку и осложненное логистическое обеспечение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
По данным военных, противник использует Серебрянский лес как плацдарм для накопления живой силы, размещения позиций операторов ударных дронов и подготовки штурмовых действий в направлении Серебрянки и Дроновки. В последние дни российские войска усилили давление именно на Дроновку, однако десантники уничтожают противника при попытках инфильтрации в населенный пункт.
Враг преимущественно действует малыми группами, применяя маскировочные средства типа "Кикимора" и антитепловизионные плащи. Штурмовые и диверсионные действия осуществляются круглосуточно, однако каждый раз наталкиваются на организованное и жесткое сопротивление украинских десантников.
Только в течение ноября бойцы 81-й бригады ликвидировали 140 оккупантов, еще 105 российских военных были ранены, а трое взяты в плен. Также уничтожено и повреждено 34 единицы вражеской техники, среди которых танки, боевые машины пехоты, багги "Улан" и реактивные системы залпового огня.
Кроме того, противник активизировался вдоль реки Северский Донец, пытаясь на отдельных участках осуществить форсирование. Основная цель - инфильтрация в Закитное и закрепление на господствующих высотах, контроль над которыми имеет критическое значение для обороны украинских позиций.
Российский диктатор Владимир Путин 11 декабря в очередной раз заявил о якобы "успехах" армии РФ, публично объявив о "захвате" Северска в Донецкой области. Впрочем, эти утверждения по-прежнему не соответствуют реальной ситуации на фронте.
Еще 10 декабря украинские военные сообщали, что, несмотря на напряженную обстановку в районе Северска, информация о контроле города российскими оккупантами является фейком. Силы обороны продолжают бои за населенный пункт и наносят значительные потери противнику, который пытается проникнуть в город.
Уже 12 декабря Путин и российская пропаганда получили очередной удар: командование 2-го корпуса НГУ "Хартия" заявило об успешной контратаке украинских сил под Купянском. По сообщению, в городе было заблокировано более 200 российских военных, Купянск почти полностью зачищен, а потери противника только убитыми во время контрнаступательных действий превысили тысячу человек