Россияне активизировали ДРГ в Сумской и Харьковской области, - Демченко

"Одну из последних групп разоблачили в Сумской области. Благодаря слаженным действиям пограничников и сил территориальной обороны диверсанты были выбиты за линию государственной границы", - рассказал Демченко.

Для эффективной борьбы с вражескими ДРГ, военные, которые защищают участок границы общую тренируются и оттачивают взаимодействие между соседними подразделениями и позициями. В частности для обороны привлекаются противодиверсионные резервы, а также отрабатываются различные тактики.

Как действуют вражеские ДРГ

"Диверсанты имеют соответствующее вооружение, экипировку и стараются действовать скрытно. Иногда делятся на несколько групп, осуществляя отвлекающие маневры. Нередко в местах работы остаются взрывные ловушки", - пояснил Демченко.

Угроза со стороны диверсантов, как отметил спикер Госпогранслужбы, идет не только украинским воинам, но и обычным гражданам. Террористы могут открыть огонь по гражданским, или транспорту, который попадается им на глаза.

Вражеские ДРГ

14 декабря российские диверсанты пытались попасть в Сумскую область. Украинские пограничники начали бой с ДРГ.

Еще в октябре "Центр национального сопротивления" предупреждал о том, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

В частности о росте активности вражеских ДРГ на границе с Харьковской областью предупреждали в декабре.

Кроме того, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов диверсантов в Сумской области ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.