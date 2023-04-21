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Россияне 63 раза обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

Фото: Россияне 63 раза обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За прошедшие сутки, 20 апреля, россияне 63 раза обстреляли Херсонскую область. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Так, россияне выпустили 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Областной центр Херсона захватчики обстреляли 4 раза.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 3 - получили ранения", - заявил Прокудин.

Напомним, в ночь на 21 апреля россияне обстреляли Харьков и Славянск .

Также враг пытался атаковать Киев, но 8 "шахедов" были сбиты на подлете в столицу.

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ХерсонВойна России против Украины