Россияне 63 раза обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки, 20 апреля, россияне 63 раза обстреляли Херсонскую область. Два человека погибли, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .
Так, россияне выпустили 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Областной центр Херсона захватчики обстреляли 4 раза.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 3 - получили ранения", - заявил Прокудин.
Напомним, в ночь на 21 апреля россияне обстреляли Харьков и Славянск .
Также враг пытался атаковать Киев, но 8 "шахедов" были сбиты на подлете в столицу.
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