Россиянам запретили стучать по батареям: предлагают "стучать" письменно

Если третья сторона вызовет полицию, то и "воспитателям" и шумящим соседям грозит админответственность. Об этом заявил член комитета Госдумы по вопросам строительства и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, к ответственности будут привлекать даже за шум через инженерные системы.

"При этом под ответственность подпадают не только очевидные источники шума, такие как громкая музыка или ремонт, но и любые действия, создающие дискомфорт для соседей, в том числе через инженерные системы дома, если доказан умысел", - заявил чиновник РФ.

Вместо этого людям, которым мешают соседи в ночное время рекомендуется все фиксировать и вызывать полицию. Также можно подать личное письменное заявление участковому инспектору. Если стук слышит весь подъезд, то надо написать совместное заявление.

Однако шум по батарее может быть вызван не соседями, а технической неисправностью. В таком случае следует обратиться в управляющую компанию.

Что предшествовало ужесточению правил в РФ

В последние годы российские власти активно ужесточают жилищное законодательство, увеличивая полномочия контролирующих органов. Штрафы за нарушение правил пользования жильем становятся одним из главных инструментов наполнения бюджетов.

Какие штрафы в Украине за шум ночью

За чрезмерный шум, громкую музыку или ночной ремонт нарушителям в общественных местах или многоэтажках украинцам тоже грозят штрафы и даже конфискация оборудования.

Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях время разделено на "дневное" и "ночное".

Ночное время: с 22:00 до 08:00.

В этот период запрещено громко петь, кричать, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой и устраивать салюты.

Ремонтные работы: их можно проводить только в рабочие дни с 08:00 до 21:00.

Выходные и праздники: проведение ремонтов, создающих шум, запрещено круглосуточно.

Однако есть исключение. Ремонт в выходные возможен только при условии, что вы получили согласие от всех соседей близлежащих квартир.

Полиция имеет право составить протокол, если уровень шума превышает установленные санитарные нормы. Суммы штрафов зависят от статуса нарушителя и частоты инцидентов.

Для обычных граждан: первое нарушение - предупреждение или штраф от 5 до 15 необлагаемых минимумов (85 - 255 гривен).

Повторное нарушение в течение года: штраф от 15 до 30 минимумов (255 - 510 гривен) с обязательной конфискацией источника шума (колонки, перфоратора и т.д.).

Для предприятий и ФЛП: первое нарушение - штраф от 15 до 30 минимумов (255 - 510 гривен). Повторное нарушение - от 50 до 100 минимумов (850 - 1700 гривен) с конфискацией оборудования.

Допустимые нормы шума: сколько децибел разрешено

Уровень звука в жилых помещениях измеряется в децибелах (дБА). Если шум кажется вам слишком громким, можно заказать экспертизу в Госпродпотребслужбе.

В жилых комнатах: днем - до 55 дБА, ночью - до 45 дБА.

На прилегающих территориях: днем - до 70 дБА, ночью - до 60 дБА.

Для сравнения: обычный разговор - это примерно 40 дБА, а работа перфоратора может достигать 100 дБА. Таким образом, строительные работы почти всегда нарушают ночные и выходные нормы тишины.