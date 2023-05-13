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Россиян и белорусов допустят к соревнованиям по тяжелой атлетике: есть одно условие

Фото: россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям по тяжелой атлетике (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Международная федерация тяжелой атлетики позволила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IWF.

Международная федерация по тяжелой атлетике одобрила "Рекомендации Международного олимпийского комитета для международных федераций и организаторов международных спортивных событий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях".

Отмечается, что спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Возвращение тяжелоатлетов из этих стран будет происходить с соблюдением рекомендаций МОК по поводу их нейтральности. Прежде чем допустить их к соревнованиям, каждого проверит "независимое агентство".

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться к международным спортивным соревнованиям.

Международная федерация гольфа допустила спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованиям.

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