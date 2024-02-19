Россиянам будет трудно атаковать из-за погоды и неумения выполнять маневры, - ISW

Недавно российские войска начали наступательные операции и пытаются воспользоваться двумя окнами возможностей - будущей весенней оттепелью и проблемами предоставления западной помощи Украине. Однако это не даст агрессору существенных оперативных преимуществ или выполнить быстрый маневр на больших территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Украина приближается к сезону "распутицы" - весеннему периоду, когда замерзшая зимняя земля оттаивает и затрудняет передвижение механизированной техники по всему театру боевых действий, замедляя (но не останавливая полностью) наступательные операции вдоль линии фронта.

Влияние погоды на боевые действия

Некоторые российские блогеры уже отмечают, что весеннее состояние земли на юге Украины мешает перебрасывать в Запорожскую область новые резервы для подкрепления Сил обороны и противодействия российским наступательным усилиям. Эти погодные условия, вероятно, также замедлят темпы российского наступления, ведь погода становится теплее.

"Российские войска, вероятно, пытаются обеспечить тактическое продвижение по всему театру боевых действий, пока местность и погода в целом способствуют наступательным действиям, чтобы истощить украинские войска, и обеспечить себе благоприятные позиции для проведения будущих операций, до начала настоящей "распутицы", - говорится в отчете ISW.

Кроме того, российское военное командование, вероятно, осознает, что помощь в сфере безопасности от европейских партнеров Украины, в частности обещанные европейские поставки артиллерийских боеприпасов, начнет давать эффект в среднесрочной перспективе, вероятно, к осени 2024 года. Поэтому Россия пытается воспользоваться нынешним "снарядным голодом" Украины, чтобы оказать давление на украинские войска на всем театре боевых действий, пока ВСУ испытывает относительный (но, вероятно, временный) дефицит артиллерии.

"В то же время, вероятное увеличение европейской помощи Украине в сфере безопасности, не заполнит пробел в критически важном оборудовании, образовавшийся из-за полного прекращения военной помощи со стороны США. Особенно это касается современных систем противовоздушной обороны, таких как ракеты класса "земля-воздух" для зенитного ракетного комплекса Patriot. Увеличение европейской помощи в сфере безопасности необходимо, но недостаточно для стабилизации фронта, не говоря уже о восстановлении инициативы на участках, на которые давят российские войска", - говорится в отчете ISW.

Результат с колоссальными потерями

Институт ведения войны также подвел итоги операции по захвату россиянами Авдеевки. Отмечается, что за четыре месяца, войскам агрессора удалось продвинуться почти на девять километров.

В то же время, в этот период захватчики понесли колоссальные потери. Командующий Таврической группировки украинских войск, бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что это 47 тысяч личного состава, 364 танка, 248 артиллерийских систем, 748 боевых бронированных машин и пять самолетов.

"Российские войска также не смогли завершить полное оперативное окружение Авдеевки в течение этого четырехмесячного периода, а украинские войска, как представляется, смогли вывести свои подразделения из города в основном в нормальном порядке", - говорится в отчете ISW.

Российский военный блогер и доброволец 4-й мотострелковой бригады (2-го армейского корпуса "ЛНР") рассказал о темпах российских потерь по сравнению с захваченными 17 февраля территориями. По его словам, даже некоторые российские источники знают о чрезвычайно высокой цене, которую заплатили за эти ограниченные российские достижения.

Блогер утверждает, что российские войска понесли 16 тысяч "безвозвратных потерь" (вероятно, погибших в бою, тогда как оценка Тарнавского может включать также раненых) на Авдеевском направлении с октября 2023 года. Блогер также саркастически заметил, что танковые полки и танковые дивизии, штурмовавшие Авдеевку, "отличились" тем, что за четыре месяца продвинулись на несколько километров и понесли массовые потери личного состава.

Зато, по словам российского блогера, украинские войска понесли гораздо меньшие потери и смогли отойти на подготовленные оборонительные позиции в основном на собственных условиях. По его словам, это означает, что истощенным российским войскам придется снова воевать с украинскими войсками на новых линиях.

В то же время, говорится в отчете ISW, российским войскам удалось оттянуть украинские войска в Авдеевку и с других участков фронта, и заставить украинцев использовать и без того ограниченные украинские запасы критически важного оборудования. Однако они сделали это, не обеспечив существенных оперативных преимуществ. Такой результат, скорее всего, повторится в текущих наступательных операциях на линии границы между Харьковской и Луганской областями, а также в западной части Запорожской области.

Призрачные преимущества и маневры россиян

Эксперты Института ведения войны отмечают, что российские войска еще не продемонстрировали способности обеспечивать значительные оперативные преимущества или осуществлять быстрый механизированный маневр на больших территориях, и захват Авдеевки не следует рассматривать как демонстрацию такой способности.

"ISW различает тактические достижения, имеющие значение на тактическом уровне войны в непосредственной близости от места боевых действий, и оперативные достижения, которые важны на оперативном уровне войны и влияют на большие сектора всей линии фронта. Когда Институт оценивает, что определенное наступление имеет или не имеет "оперативно значимых" достижений, мы имеем в виду именно это различие. С момента активизации российских наступательных действий в Авдеевке в октябре 2023 года, российским войскам удалось пройти менее 10 километров через город и вокруг него", - говорится в отчете.

В то же время, отмечает ISW, Авдеевка расположена почти в 60 километрах от границы с Донецкой областью. И российским войскам следовало бы провести широкомасштабные и грамотные маневры на пересеченной местности, чтобы достичь границ области за менее чем несколько лет, а также пройти еще дальше и через более укрепленную территорию, чтобы достичь района Славянск-Краматорск на севере Донецкой области.

"Российские войска не продемонстрировали способности к таким маневрам ни под Авдеевкой, ни на любом другом участке фронта. Российские наступательные действия, направленные на взятие Купянска, вполне вероятно, могли бы вытеснить украинцев на левый берег реки Оскол. Однако российские войска в этом районе месяцами остаются в основном прижатыми к небольшим тактическим позициям на Купянском направлении. Российские наступательные действия к югу от Орехова, вряд ли продвинутся дальше самого поселка, и вряд ли быстро достигнут этого населенного пункта, из-за вышеупомянутых климатических трудностей", - говорится в отчете ISW.

Актуальная ситуация на фронте

На фронте продолжаются позиционные бои к юго-западу от Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе Бахмута, Крынок, и вблизи Кременной. Силы обороны Украины сдерживают штурмы российских оккупантов вблизи Роботино.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 18 февраля, в течение суток на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Российские военные пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отбили 14 вражеских атак.

Эксперты ISW убеждены, что Силы обороны смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от города, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта.

Что означает выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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