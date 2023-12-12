Россиянам не хватает оборудования и подготовки для боевых действий ночью, - британская разведка

Российским военным не хватает приборов ночного видения и специальных камер для беспилотников для боевых действий ночью, а также соответствующей военной подготовки в темное время суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

Российские войска сталкиваются с трудностями при ведении боевых действий ночью. Многочисленные сообщения от захватчиков подчеркивали эту тенденцию с начала войны, особенно в конце ноября 2023 года.

Так, один пользователь социальных сетей представился российским солдатом, находящимся на оккупированной части Херсонской области. Он отметил недостаток устройств ночного видения и камер, способных работать в условиях низкой освещенности для беспилотных летательных аппаратов.

Как указывают аналитики, приборы ночного видения часто фигурируют в списках оборудования, которое российские подразделения просят у своих семей и поклонников.

Тем временем, украинские войска часто получают приборы ночного видения от международных партнеров.

В Минобороны Британии отмечают, что эти проблемы россиян также связаны с тем, что военные учения в РФ редко делают акцент на тренировках в ночное время.

Как правило, они строятся в направлении постановочных, дневных мероприятий, чтобы произвести впечатление на старших офицеров, приезжающих с визитом. В противоположность этому русский солдат утверждал, что украинские силы передвигаются преимущественно ночью.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили более 40 атак противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Ракетные войска поразили в 3 районах сосредоточения личного состава противника.

Также, согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 11 декабря продолжили контнаступательные операции в западной части Запорожской области. Также ВСУ продолжали проводить наземные операции в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.

В то же время россияне активно атакуют на Авдеевском и Марьинском направлениях. В массированных наступлениях они используют бронетехнику и авиацию.