У россиян снова сместился дедлайн по оккупации Донецкой области, - источники

Несмотря на широкие попытки захватить всю Донецкую область до конца этого года, по последним данным, этот дедлайн для российских оккупационных войск перенесен на март 2026 года.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Осеннее наступление России: чем отвечают ВСУ на новую тактику оккупантов на фронте".
По данным источника издания, однако и эти сроки выглядят малореалистично, поскольку при сохранении темпов продвижения Россия не сможет полностью захватить область даже к 2027 году. При этом учитываются сложности штурма городских агломераций и возможные контратаки украинских войск.
Собеседники издания в военных кругах объясняют, что первоначальный план россиян на этом участке выглядел так: до конца сентября дотянуть это "щупальце" на северо-запад до Барвенково, рассечь север Донецкой области и попутно расширять фланги этого вклинения, подбираясь как к Покровску, так и к Краматорской агломерации.
Эти планы остались только на бумаге. Слабым звеном для противника стала "горловина" Добропольского выступа, где и завязались основные бои.
Однако, как ранее прогнозировало РБК-Украина, россияне бросили туда подкрепление, чтобы сохранить свои подразделения от "котла" и оттеснить ВСУ.
За последние две недели враг провел несколько механизированных штурмов, что уже на самом деле не часто случается на фронте. Бронетанковые колонны российских морпехов, которые выдвигались в направлении Владимировки и Шахово, чтобы расширить ту самую "горловину" выступления, были разбиты.
Военные, с которыми общалось издание, объясняют, что разрастание этого вклинения остановлено, оно существенно сужено, но полностью срезать его пока не удалось.
Одновременно с этим оккупанты пытаются наступать непосредственно и на сам Покровск. Наиболее уязвимым участком выглядят юго-западные окраины города - со стороны Леонтовичей и Розы. OSINT-еры указывают, что часть улиц вблизи этих сел уже или под контролем россиян, или является серой зоной.
Похожая ситуация и в Купянске, который тоже является одной из целей осенней кампании Москвы. В сентябре противник смог пролезть в город через газовую трубу, которая позже была затоплена нашими подразделениями.
Одновременно враг давит на Купянск с севера. О полной стабилизации ситуации здесь говорить пока не приходится, ряд OSINT-еров фиксировали российских солдат почти в центре города.
"Важность Купянска для них заключается прежде всего в том, что через него идет логистика нашей группировки на восточном берегу Оскола. Во-вторых - в том, чтобы сформировать удобный плацдарм для наступления на Лиман, Северск и, соответственно, на Славянск. И в-третьих, есть информационно-политический эффект: представьте, если во второй раз потерять тот город, который мы отвоевали в 2022 году?" - объясняет один из собеседников РБК-Украина.
Противник пытается двигаться в сторону Краматорской агломерации и с юга, подбираясь к Константиновке. Преградой на его пути является то, что, несмотря на продвижение в Торецке, за западную часть Часового Яра все еще идут бои. Это в значительной степени тормозит планы врага по охвату Константиновки с юга, востока и северо-востока.
Еще одним сложным участком остается Александровское направление - стык Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей (ранее - Новопавловское направление).
Оккупационные войска провели здесь перегруппировку своих войск и пытаются как можно глубже продвинуться на Днепропетровщине в сторону дороги Запорожье-Донецк. В сентябре врагу удалось занять здесь больше территорий, по сравнению с другими участками фронта - примерно 130-140 квадратных километров.
Несмотря на то, что сам глава российского генштаба Герасимов очерчивал Запорожское направление как одно из приоритетных, явных сдвигов на нем пока не произошло. Оккупационные войска пытались протиснуться к Степногорску, но в результате были выбиты оттуда.
Зато неделю назад ВСУ провели в Запорожской области собственные контрнаступательные действия, освободив населенные пункты Малые Щербаки, Щербаки, а также частично - Степное.
Двое собеседников издания убеждены, что российское руководство не отказалось от более активного наступления в Запорожской области. Однако пока вынуждены отложить эти планы из-за отсутствия желаемых результатов на других участках.
"Войск на все и сразу у них не хватает. И учитывая то, что они сейчас стремятся выторговать себе именно Донецкую область, то демонстрировать наибольшее продвижение им надо прежде всего именно там. А Запорожская область пока для них идет на втором плане: 'если где-то получается протискиваться - пусть'", - рассуждает один из источников РБК-Украина.
Напомним, недавно The Washington Post написало, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин требовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен он якобы готов вернуть оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.