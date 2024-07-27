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У россиян проблемы со снятием налички в банкоматах, за этим стоит ГУР, - источники

Фото: ГУР атаковало банкоматы в России (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

В России фиксируются проблемы со снятием налички в банкоматах. Специалисты Главного управления разведки Минобороны провели кибератаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как отмечают источники, атака киберспециалистов ГУР на российский банковский сектор, задействованный в финансировании вооруженной агрессии РФ, продолжается уже несколько дней и набирает обороты.

После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем, теперь подверглись атаке банкоматы. Кроме того, украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений.

 

Пользователи ряда российских банков не могут снять наличные деньги, а при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются.

К пораженным ВТБ-Банкам, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку и іБанку добавился также российский банк "Дом.рф". Также заблокирована работа брокерского приложения "Т-инвестиции". 26 июля Россия подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить какие-либо банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением.

 

 

Масштабная кибератака

Кибератака против российского финансового сектора началась утром 23 июля. В результате действия спецслужб усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, систем оплаты услуг в общественном транспорте.

Позже были атакованы популярные мессенджеры, интернет-провайдеры и поставщики телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.

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