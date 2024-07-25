«Интернет-апокалипсис». Хакеры ГУР продолжают атаковать цифровую инфраструктуру РФ

Киберспециалисты ГУР МОУ вновь нанесли масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, которая использовалась для поддержки военной агрессии РФ против Украины. На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщает источник в ГУР МОУ, под ударом находятся крупнейшие российские банковские учреждения, в частности:

Альфа банк,

СебрБанк,

Райффайзен банк,

ВТБ Банк,

РСХБ Банк,

Росбанк,

Газпромбанк,

Т-банк,

иБанк,

Прмсвязьбанк

Почта Банк

российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, резюме и вакансиях "Авито".

В то же время сегодня впечатления также:

российская соцсеть VK,

мессенжер Discord,

"Система быстрых платежей "СБП",

Национальная система платежных карт "НСПК"

ресурс кино-видео просмотра Lampa.

По данным источников, отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, в том числе и ВТБ, признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы" и преодолеть ее последствия.

Между тем онлайн-сервисы финансовых учреждений по всей стране уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками. Поэтому клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить какие-либо другие финансовые операции.

Ситуацию для россиян также усложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, атакованных украинскими киберспециалистами, в частности

Билайна,

Мегафон,

МТС,

Теле2,

Ростелеком.

Как отмечают вражеские СМИ, хакеры действуют по привычной схеме: сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар.

Сообщается также, что полноценно пользоваться сервисами банков не могут пользователи по всей территории РФ.

В отдельных российских медиа называют нынешние события "интернет-апокалипсисом" и признают, что до сих пор не сталкивались с подобными по мощности киберударами.

По данным источников в ГУР МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается.