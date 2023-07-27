В войсках РФ распространяются панические настроения, увеличивается количество дезертиров, - Маляр

Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения. Все больше россиян пытаются не попасть в зону боевых действий в Украине. Они бегут из частей, не выполняют приказы или прибегают к самоувечью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Подавляющее большинство российских военнослужащих, проходивших подготовку на территории Республики Беларусь и в начале этого месяца, были передислоцированы на полигоны Нижегородской области, Краснодарского края РФ для последующего восстановления потерь подразделений оккупационных войск, пытаются избежать попадания в районы ведения боевых действий", - написала Маляр.

По ее словам, есть подтвержденные факты увеличения дезертирства, самовольного ухода от воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самоувечий во избежание отправки на территорию Украины.

"Происходит усиление "информационно-разъяснительной работы" (читайте запугивание) командованием российских оккупационных войск среди российских военнослужащих", - добавила замминистра.

Однако, по словам Маляр, угрозы заключением и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют личный состав оккупационных подразделений.

Дезертирство в армии РФ

В русской армии участились случаи дезертирства. Так, например, во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих, они самовольно покинули боевые позиции. В Сватово сбежали 40 захватчиков.

В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 российских оккупантов из-за прекращения отпусков.

А в Запорожской области около 50 захватчиков отказались воевать и вывели вооружение из строя.