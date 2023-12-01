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Без россиян не обошлось: эксперты рассказали о причинах блокады границы Украины с Польшей

Фото: эксперты рассказали о причинах блокады границы Украины с Польшей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Российские спесцлужбы, вероятно, причастны к блокаде границы с Украиной польскими перевозчиками. При этом причины таких мер могут быть политическими.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили директор института мировой политики Евгений Магда и доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

Вмешательство россиян

По мнению Магды, ситуация на границе с Польшей не могла возникнуть без "помощи" спецслужб Российской Федерации. 

"Я не верю, что активист партии "Конфедерация" (владелец одной из транспортных компаний Польши Рафал Меклер - ред.) сам просчитал всю ситуацию и подготовил такую резонансную акцию", - добавил он. 

Эксперт подчеркнул, что Россия изучает законодательство стран Запада, чтобы использовать его в своих целях. 

"В данном случае было очень умело продумано и использовано нежелание временно-легитимного правительства Моравецкого вмешиваться в ситуацию и решать ее, фактически, для следующего правительства Туска", - добавил Магда. 

Он отметил, что спецслужбам ЕС и НАТО стоит изучить возможное российское вмешательство для блокады границы между Польшей и Украиной. 

Политическая причина

В свою очередь Алексей Плотников видит в блокаде политические причины. 

"Организатор акции хотел поучаствовать в политической борьбе - или поддержать Моравецкого, или подставить новый кабинет министров. В отличии от ситуации с зерном, у транспортной блокады жесткая политическая привязка", - рассказал эксперт. 

По его мнению, после того, как придет правительство Дональда Туска, политические причины перестанут быть актуальными, а экономические проблемы, если они и возникнут, будут решены. 

"До начала протестов действия наших водителей же не вызывали протестов, хотя, возможно, они и демпинговали перевозки и создавали конкуренцию. Я думаю, что с Польшей ситуация разрешится", - добавил он. 

Блокада границы Польши с Украиной

Напомним, несколько недель назад польские перевозчики заблокировали четыре пункта пропуска на границе с Украиной для грузовиков. Они требовали, чтобы Евросоюз отменил для нашей страны "транспортный безвиз". 

Такая блокада сильно повлияла на украинский экспорт, поскольку за час перевозчики пропускали только по 1-2 грузовика. 

Сегодня, 1 декабря, стало известно, что Украина и Польша согласовали меры для частичной разблокировки границы. 

Более детально о блокаде и ее причинах можете узнать в материале РБК-Украина

 

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