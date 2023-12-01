Без росіян не обійшлося: експерти розповіли про причини блокади кордону України з Польщею

Втручання росіян

На думку Магди, ситуація на кордоні з Польщею не могла виникнути без "допомоги" спецслужб Російської Федерації.

"Я не вірю, що активіст партії "Конфедерація" (власник однієї з транспортних компаній Польщі Рафал Меклер - ред.) сам прорахував всю ситуацію та підготував таку резонансну акцію", - додав він.

Експерт наголосив, що Росія вивчає законодавство країн Заходу, щоб використовувати його у своїх цілях.

"У даному випадку було дуже вміло продумано та використано небажання тимчасово-легітимного уряду Моравецького втручатися у ситуацію та вирішувати її фактично для наступного уряду Туска", - додав Магда.

Він зазначив, що спецслужбам ЄС та НАТО варто вивчити можливе російське втручання для блокади кордону між Польщею та Україною.

Політична причина

У свою чергу, Олексій Плотніков бачить у блокаді політичні причини.

"Організатор акції хотів взяти участь у політичній боротьбі - або підтримати Моравецького, або підставити новий кабінет міністрів. На відміну від ситуації із зерном, у транспортної блокади жорстка політична прив'язка", - розповів експерт.

На його думку, після того, як прийде уряд Дональда Туска, політичні причини перестануть бути актуальними, а економічні проблеми, якщо вони виникнуть, будуть вирішені.

"До початку протестів дії наших водіїв не викликали протестів, хоча, можливо, вони й демпінгували перевезення і створювали конкуренцію. Я думаю, що з Польщею ситуація вирішиться", - додав він.

Блокада кордону Польщі з Україною

Нагадаємо, кілька тижнів тому польські перевізники заблокували чотири пункти пропуску на кордоні з Україною для вантажівок. Вони вимагали, щоб Євросоюз скасував для нашої країни транспортний безвіз.

Така блокада сильно вплинула на український експорт, оскільки за годину перевізники пропускали лише по 1-2 вантажівки.

Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що Україна та Польща погодили заходи для часткового розблокування кордону.

Більш детально про блокаду та її причини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.