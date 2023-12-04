Воздушные силы сравнили запасы российских ракет сейчас и год назад

Россияне будут действовать в соответствии со своим стратегическим замыслом, поэтому не стоит недооценивать угрозы массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Впрочем, сейчас оккупанты имеют меньший запас ракет, чем в прошлом году.

"Они, поверьте, захотят нанести нам как можно больше вреда. Ничего в их политике не изменилось. Если они еще не начали такие удары - они могут это сделать в любой другой день. Но у них нет столько средств, как было в прошлом году", - отметил Игнат, отвечая на вопрос касательно нынешних угроз массированного обстрела энергосистемы Украины.

Он напомнил, что в прошлом году за 6 месяцев атак на энергетику (с 9 сентября по 12 марта) по Украине было запущено около 1100 крылатых ракет, из которых 750 удалось сбить украинским защитникам.

Еще 30% из арсенала оккупанты оставили себе в запасах, общее количество которых на сентябрь прошлого года составляло примерно 1600 единиц.

"Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870. Поэтому, по моим подсчетам, у них сейчас ракет меньше" , - объяснил Игнат.

Комментируя прошлогодние атаки дронов, он отметил, что за тот период атак на энергетику их было выпущено более 1000 и до 750 - уничтожено.

"Сейчас ситуация у россиян другая - у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов", - говорит Игнат.

В то же время он не исключает и варианта вражеского удара в виде комбинированных атак "Шахедами" и ракетами одновременно. Он подчеркивает, что оккупанты не просто накапливают ракеты - они восстанавливают свой стратегический запас.

"Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас нужно иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", - подытожил Игнат.