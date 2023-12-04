Повітряні сили порівняли запаси російських ракет зараз та рік тому

Росіяни будуть діяти відповідно до свого стратегічного задуму, тому не варто недооцінювати загроз масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України. Втім, наразі окупанти мають менший запас ракет, ніж минулого року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вони, повірте, захочуть завдати нам якомога більшої шкоди. Нічого в їхній політиці не змінилося. Якщо вони ще не розпочали такі удари - вони можуть це зробити в будь-який інший день. Але в них немає стільки засобів, як було минулого року", - зазначив Ігнат, відповідаючи на питання щодо цьогорічних загроз масованого обстрілу енергосистеми України.

Він нагадав, що торік за 6 місяців атак на енергетику (з 9 вересня по 12 березня) по Україні було запущено приблизно 1100 крилатих ракет, з яких 750 вдалось збити українським захисникам.

Ще 30% з арсеналу окупанти залишили собі в запасах, загальна кількість яких на вересень минулого року складала приблизно 1600 одиниць.

"Зараз у них і "Кинжалів", і "Іскандерів" обох типів, і Х-22, і "Калібрів", і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше", - пояснив Ігнат.

Коментуючи торішні атаки дронів, він зазначив, що за той період атак на енергетику їх було випущено понад 1000 і до 750 - знищено.

"Зараз ситуація у росіян інша - в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів", - каже Ігнат.

Водночас він не відкидає й варіанту ворожого удару у вигляді комбінованих атак "Шахедами" і ракетами одночасно. Він підкреслює, що наразі окупанти не просто накопичують ракети - вони відновлюють свій стратегічний запас.

"Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоби погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", - підсумував Ігнат.