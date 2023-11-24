Прошли самую масштабную ремонтную кампанию. Галущенко рассказал о состоянии энергосистемы

Россия продолжает ежедневные атаки на украинскую энергосистему, однако Украина провела самую масштабную ремонтную кампанию и готова к зиме.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

Он подчеркнул, что этой осенью не было таких обстрелов, как в прошлом. Тем не менее, Россия ежедневно атакует энергосистему. Галущенко отметил, что украинская ПВО стала лучше и теперь может сбивать "Кинжалы", которыми россияне били по энергетике раньше.

Также он отметил, что восстановлены пока не все энергосистемы, однако правительство сделало максимум для их ремонта.

"Мы прошли самую масштабную - и сейчас еще в процессе - ремонтную кампанию, и это дает возможность соответствующим образом обеспечивать генерацию во время зимы", - подчеркнул министр энергетики.

Кроме того, Галущенко считает Украину готовой к прохождению зимы.

"Система абсолютно спокойно проходит зиму. Единственный фактор, который может повлиять – это действительно атаки. И даже не сам факт атак, а влияние атак на энергосистему", - подчеркнул он.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блекаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

К тому же 23 ноября "Укрэнерго" заявило, что ситуация остается сложной. Продолжается ремонт нескольких блоков тепловых электростанций. В энергосистеме есть дефицит, который продолжает расти.

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