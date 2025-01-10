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Россиян, отказывающихся идти на штурм в Херсонской области, садят "на яму", - партизаны

Херсон, Пятница 10 января 2025 20:59
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Россиян, отказывающихся идти на штурм в Херсонской области, садят "на яму", - партизаны Фото: россиян, отказывающихся идти на штурм в Херсонской области, садят "на яму" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Командиры РФ придумали наказание для отказывающихся идти на штурм на левом берегу Херсонской области. Их садят "на яму".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент из числа военнослужащих 61-й ОБМП сообщил о резком ухудшении обстановки в подразделении", - говорится в сообщении.

По его словам, командиры офицерского и сержантского состава стали истязать всех военнослужащих, которые отказываются подчинятся приказам.

"В декабре несколько военнослужащих, отказавшихся участвовать в плохо организованном штурме одного из островов Днепра на Херсонщине, были показательно брошены в яму", - отмечает "АТЕШ".

Как удалось выяснить, они провели там три дня без воды и еды, а затем их отправили на очередной штурм, где они погибли.

"Их тела так и не были эвакуированы, и теперь они числятся пропавшими без вести", - констатируют партизаны.

Отмечается, что психика солдат на пределе, и командиры всё чаще используют физическое насилие как инструмент давления.

"Угрозы, избиения и "яма" стали обыденностью. Если раньше такие меры применялись за серьезные проступки, то теперь наказания используются по малейшему поводу. Военнослужащие понимают - если ты стал неугодным, то долго уже не протянешь", - добавляют в "АТЕШ".

Ситуация на Приднепровском направлении

Напомним, оккупанты не отказываются от намерений начать наступление на юге Украины. По информации источников РБК-Украина, Москва планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и на правобережной части Херсонской.

В частности, российские войска не прекращают штурмовые действия, пытаясь прорвать линию украинской обороны. Так, за минувшие сутки их было зафиксировано три и все на Приднепровском направлении.

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