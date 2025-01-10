Росіян, які відмовляються йти на штурм у Херсонській області, садять "на яму", - партизани
Командири РФ придумали покарання для тих, хто відмовляється йти на штурм на лівому березі Херсонської області. Їх садять "на яму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
"Агент із числа військовослужбовців 61-ї ОБМП повідомив про різке погіршення обстановки в підрозділі", - йдеться в повідомленні.
За його словами, командири офіцерського і сержантського складу стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися наказам.
"У грудні кілька військовослужбовців, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині, були показово кинуті в яму", - зазначає "АТЕШ".
Як вдалося з'ясувати, вони провели там три дні без води та їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули.
"Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", - констатують партизани.
Зазначається, що психіка солдатів на межі, і командири все частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску.
"Погрози, побиття і "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи застосовували за серйозні проступки, то тепер покарання використовують з найменшого приводу. Військовослужбовці розуміють - якщо ти став неугодним, то довго вже не протягнеш", - додають в "АТЕШ".
Ситуація на Придніпровському напрямку
Нагадаємо, окупанти не відмовляються від намірів розпочати наступ на півдні України. За інформацією джерел РБК-Україна, Москва планує активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської.
Зокрема, російські війська не припиняють штурмові дії, намагаючись прорвати лінію української оборони. Так, за минулу добу їх було зафіксовано три і всі на Придніпровському напрямку.
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