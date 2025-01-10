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Росіян, які відмовляються йти на штурм у Херсонській області, садять "на яму", - партизани

Херсон, П'ятниця 10 січня 2025 20:59
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Росіян, які відмовляються йти на штурм у Херсонській області, садять "на яму", - партизани Фото: росіян, які відмовляються йти на штурм у Херсонській області, садять "на яму" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Командири РФ придумали покарання для тих, хто відмовляється йти на штурм на лівому березі Херсонської області. Їх садять "на яму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент із числа військовослужбовців 61-ї ОБМП повідомив про різке погіршення обстановки в підрозділі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, командири офіцерського і сержантського складу стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися наказам.

"У грудні кілька військовослужбовців, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині, були показово кинуті в яму", - зазначає "АТЕШ".

Як вдалося з'ясувати, вони провели там три дні без води та їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули.

"Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", - констатують партизани.

Зазначається, що психіка солдатів на межі, і командири все частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску.

"Погрози, побиття і "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи застосовували за серйозні проступки, то тепер покарання використовують з найменшого приводу. Військовослужбовці розуміють - якщо ти став неугодним, то довго вже не протягнеш", - додають в "АТЕШ".

Ситуація на Придніпровському напрямку

Нагадаємо, окупанти не відмовляються від намірів розпочати наступ на півдні України. За інформацією джерел РБК-Україна, Москва планує активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської.

Зокрема, російські війська не припиняють штурмові дії, намагаючись прорвати лінію української оборони. Так, за минулу добу їх було зафіксовано три і всі на Придніпровському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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