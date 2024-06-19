У русских в Эстонии больше прав человека, чем у русских в России, - посол Эстонии

Эстония обеспечила права для русских в стране. Они не собираются уезжать из страны, несмотря на постоянные заявления о притеснениях.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

"Россия уже 20 лет обвиняет нас в том, что мы нацисты. Ранее я работала в ООН, в Женеве. И были постоянные заявления, угрозы со стороны РФ по поводу их меньшинства в Эстонии. Ну и конечно, люди довольно долго жили под российской пропагандой, особенно в восточной Эстонии", - сказала она.

По ее словам многие из них приехали в Эстонию еще в советское время, и они до сих пор там, хотя Россия совсем рядом, можно перейти через мост.

"Я думаю, это показывает, что они предпочитают оставаться здесь. Даже если они критикуют власть, "притеснение языковых прав" и все такое. Но все же они предпочитают жить в Эстонии, потому что понимают, что у русских в Эстонии больше прав человека, чем у русских в России", - констатировала Кольк.

Русские в Эстонии

По оценкам 2023 года, число русских в Эстонии составляет 307 тысяч человек или 22,5% от общей численности населения.

После распада Советского Союза и восстановления независимости Эстонии в 1991 году многие русские, проживавшие на территории Эстонии, оказались без гражданства. Впоследствии многие из них получили гражданство Эстонии через натурализацию, но часть населения остается лицами без гражданства.

Государственным языком в Эстонии является эстонский, что подразумевает обязательное знание эстонского языка для работы в государственных учреждениях и для получения гражданства.

В Эстонии существуют русскоязычные школы, однако с 2007 года введены реформы, направленные на постепенный перевод школ на эстонский язык обучения.

Русские в Эстонии имеют право на сохранение и развитие своей культуры. В стране существуют русские культурные центры, библиотеки, театры и другие учреждения. Москва использует пропаганду для разжигания их недовольства.

Русскоязычные граждане Эстонии могут участвовать в политической жизни страны, голосовать и быть избранными.