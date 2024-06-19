Естонія забезпечила права для росіян у країні. Вони не збираються їхати з країни, незважаючи на постійні заяви про утиски.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

"Росія вже 20 років звинувачує нас у тому, що ми нацисти. Раніше я працювала в ООН, у Женеві. І були постійні заяви, погрози з боку РФ щодо їхньої меншості в Естонії. Ну і звичайно, люди досить довго жили під російською пропагандою , особливо у східній Естонії", - сказала вона.

За її словами, багато хто з них приїхав до Естонії ще за радянських часів, і вони досі там, хоча Росія зовсім поруч, можна перейти через міст.

"Я думаю, це показує, що вони вважають за краще залишатися тут. Навіть якщо вони критикують владу, "утиск мовних прав" і таке інше. Але все ж вони вважають за краще жити в Естонії, тому що розуміють, що у росіян в Естонії більше прав людини, ніж у росіян у Росії", - констатувала Кольк.

Росіяни в Естонії

За оцінками 2023 року, кількість росіян у Естонії становить 307 тисяч жителів чи 22,5% від кількості населення.

Після розпаду Радянського Союзу та відновлення незалежності Естонії в 1991 році багато росіян, які проживали на території Естонії, опинилися без громадянства. Згодом багато хто з них отримав громадянство Естонії через натуралізацію, але частина населення залишається особами без громадянства.

Державною мовою в Естонії є естонська, що передбачає обов'язкове знання естонської мови для роботи в державних установах та для набуття громадянства.

В Естонії існують російськомовні школи, проте з 2007 року запроваджено реформи, спрямовані на поступовий переклад шкіл естонською мовою навчання.

Росіяни в Естонії мають право на збереження та розвиток своєї культури. У дивовижній країні існують російські культурні центри, бібліотеки, театри та інші установи. Москва використовує пропаганду для розпалювання їхнього невдоволення.

Російськомовні громадяни Естонії можуть брати участь у політичному житті країни, голосувати та бути обраними.