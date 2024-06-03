РФ финансирует свою пропаганду в Европе через "правозащитный" госфонд, - The Guardian

Благодаря утечке внутренних документов российского государственного "Фонда поддержки и защиты прав соотечественников" ("Правфонд") стало известно о распространении этой организацией кремлевской пропаганды в странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В публикации британского издания отмечается, что, как считают европейские спецслужбы и аналитики, этот российский госфонд действительно является операцией влияния Москвы, действующей в 48 странах Европы и всего мира.

Датский общественный вещатель DR получил в свое распоряжение более 40 документов "Правфонда" от источника европейской разведки, и предоставил консорциуму европейских журналистов.

Деятельность российского "правозащитного" фонда

Данные утечки документов свидетельствуют о том, что фонд финансирует пропагандистские сайты, ориентированные на европейцев. В частности, группа потратила миллионы евро на финансирование пропагандистских и правовых кампаний.

Публичные данные также показывают, что местные партнеры "Правфонда" получили миллионные государственные субсидии от ряда европейских стран, где фонд располагает местными отделениями.

Британская пресса отмечает, что затем вызывает вопрос об использовании государственных средств и "беспокойство о национальной безопасности всего за несколько дней до выборов в Европейский парламент".

Кроме того, Правфонд также помогал оплачивать защиту осужденного торговца оружием Виктора Бута и убийцы Вадима Красикова, а также нанял ряд бывших офицеров разведки как руководителей своих операций в европейских странах.

Руководство фонда

"Правфонд" был основан в 2012 году президентским указом и поддерживался Министерством иностранных дел России и федеральным агентством "Россотрудничество". Руководитель фонда Александр Удальцов находится под санкциями Европейского союза с 2023 года за "поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Как свидетельствуют документы после утечки, среди руководства организации есть ряд задокументированных бывших агентов разведки. Среди них Владимир Поздравкин, источники которого в европейской разведке идентифицировали как агента Службы внешней разведки России, и в публичных документах как куратора "Правфонда" по его операциям в странах Северной Европы и Балтии.

Кроме того, в состав руководителей входит Анатолий Сорокин, который, согласно документам, является членом российской Службы внешней разведки, и курирует отдел "Правфонда" по Ближнему Востоку, Молдове и непризнанному Приднестровью.

Руководителем Института российской диаспоры, который в официальных документах числится "реализатором проекта" "Правфонда", является Сергей Пантелеев, попавший под санкции в странах ЕС как сотрудник подразделения российской военной разведки, специализирующийся, в частности, на психологической деятельности.

Эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов заявил, что заместитель начальника отдела оперативной информации пятой службы ФСБ России Андрей Милютин являлся членом правительственного комитета по вопросам "соотечественников, проживающих за границей". Это указывает на связь между разведывательной деятельностью и разъяснительной деятельностью русской диаспоры.

Фонд "операций влияния"

Следует добавить, что в отчете о национальной безопасности за 2020 год службы безопасности Эстонии "Правфонд" был назван "псевдосистемой правовой защиты", которая "на самом деле является фондом операций влияния".

Эстонская сторона также заявляла, что ФСБ использует группы для вербовки сотрудников за границей.