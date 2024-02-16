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У россиян две цели до президентских выборов, пусть попробуют, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У оккупантов две цели до президентских выборов в России. В частности, захватить Авдеевку и продвинуться в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью французскому изданию Liberation.

"Как Путин и Россия будут использовать эти выборы в своей войне против Украины? Здесь нет ничего нового. Они хотят легитимизировать свой режим на оккупированных украинских территориях и показать всеобщую поддержку населения. Результат уже известен. Около 75% голосов получит Путин", - отметил Буданов.

По мнению руководителя ГУР, Россия привязана к определенным символам. По его словам, наиболее вероятными целями врага являются Купянск и Авдеевка. Диктатор Владимир Путин до выборов хочет захватить Авдеевку.

"Россияне поставили себе задачу захватить Авдеевку. Сначала до конца декабря 2023 года. Затем до 28 января. Потом до 1 марта. Сейчас дату снова изменили, чтобы приурочить к президентским выборам. Это обычная практика - менять дату, когда что-то не получается. У россиян есть две цели: выйти к реке Оскол, что в Харьковской области, и взять Авдеевку. Пусть попробуют!" - добавил он.

Ситуация в Авдеевке

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация в этом направлении приближается к критической.

Вчера Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но "кольцо" удается раскрыть.

Также защитники сообщили, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

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