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Россия обвинила Украину в нарушении "перемирия" после провокации в Донецке, - ЦПД

Фото: Россия инсценировала провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия обвинила Украину в нарушении "пасхального перемирия" после инсценированной провокации в Донецке. ЦПД сообщает, что целью этого вброса было создание образа Украины как нарушителя мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

После объявления Россией "пасхального перемирия", ситуация на фронте не улучшилась, а наоборот - продолжились обстрелы и штурмы.

Российские войска не придерживаются своих собственных обещаний, и даже инсценировали провокацию в Донецке, чтобы возложить ответственность за нарушение объявленного "перемирия" на Украину.

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, всего за первые шесть часов после начала "пасхального перемирия" Россия осуществила 387 обстрелов и 19 штурмовых действий.

Кроме того, зафиксировано 290 случаев применения беспилотников для атак. Только за последние дни на разных отрезках фронта произошли еще 59 обстрелов и 5 штурмовых атак российских подразделений.

В ЦПИ отмечают, что целью этих манипуляций является создание образа миротворца для Путина и попытка обвинить Украину в нежелании двигаться к миру, ведь именно РФ продолжает агрессивные действия, несмотря на объявление о перемирии.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать исключительно зеркально в ответ на нарушения со стороны России, и не будет соглашаться на провокации.

Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие". По его словам, оно действует с 18:00 с 19 апреля дня до 00:00 21 апреля.

Также Путин заявил, что отдал приказ прекратить все боевые действия.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не контролирует полностью свою армию, или ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа.

"Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - сказал он.

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