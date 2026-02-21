Россия утром запустила по Украине "Шахеды": где есть угроза

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 21 февраля российские войска нанесли авиационный удар по одному из частных секторов Сум. В результате атаки ранения получили три человека, среди которых двое детей.

Также Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.

Днем 20 февраля россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждена инфраструктура.

Позже стало известно, что оккупанты ударили по одной из АЗС областного центра. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, обошлось без пострадавших.