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Россия сосредоточилась на атаках по четырем направлениям, - Генштаб

Фото: Россияне наступают на четырех направлениях (facebook/easternforce)
Автор: Максим Шушко

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили 69 атак окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершила 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.
  • На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.
  • На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили 32 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, находящиеся в районе боевого столкновения, в том числе: Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА, а ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.

Ранее мы писали, россияне озабочены анонсированным контрнаступлением Украины и продолжают строить оборонительные сооружения.

Напомним, кафиры атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе.

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