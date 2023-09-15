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Россияне отступили под Бахмутом: где продвинулись украинские защитники

Бахмут, Пятница 15 сентября 2023 08:40
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Россияне отступили под Бахмутом: где продвинулись украинские защитники Фото: украинские бойцы продвигаются под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Контрнаступление ВСУ на Бахмутском и Мелитопольском направлениях продолжается. ВСУ освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Как отметил спикер, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

"Имеют частичный успех в районе Клещиевки. В ходе штурмовых действий имели успех и овладели Андреевкой Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал Ковалев.

Россияне отступили под Бахмутом: где продвинулись украинские защитники

скриншот deepstatemap.live

Также, по его словам, защитники продолжают наступательную операцию в районе Вербового Запорожской области.

Россияне отступили под Бахмутом: где продвинулись украинские защитники

скриншот deepstatemap.live

Атаки россиян

Наши бойцы продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Ковалев заявил, что россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Ласточкиного и Авдеевки. За сутки около 10 раз попытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, но неудачно. Также все атаки противника в районе Марьинки были отбиты.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском направлении. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений", - добавил спикер.

Увольнение Андреевки

В последние дни украинское командование сообщало о продвижении украинских защитников на южном фланге Бахмутского направления. Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки под Бахмутом, однако информация оказалась преждевременной.

Уже утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение населенного пункта в Донецкой области.

Больше о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента - в материале РБК-Украина.

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