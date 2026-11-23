Переговоры в Женеве о мандате на юридически обязательный договор по автономному оружию провалились, потому что делегации не преодолели возражений России. Конференция приняла более слабый вариант: странам поручили "разработать по консенсусу" документ, который может вообще не содержать юридических обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Недельные усилия по согласованию мандата на переговоры завершились без результата на конференции участников Конвенции ООН об определенных видах обычного оружия (CCW) в Женеве. По данным издания, подавляющее большинство государств хотели получить мандат, который ведет к юридически обязательному договору, но требование консенсуса заставило выбрать более мягкий формат.

Россия вела сопротивление из-за затягивания процесса. Находившиеся на переговорах дипломаты рассказали The Guardian, что российская делегация намеренно затягивала обсуждение и не действовала добросовестно. Делегация США, по их словам, искала путь к консенсусному заявлению.

В то же время, к юридически обязательным нормам не стремились и другие страны, развивающие ШИ-вооружение. США заявили, что необходимость человеческого контроля над автономным оружием обсуждали на саммите АТЭС во время встреч Си Цзиньпина и Дональда Трампа, но от обязательного договора воздержались.

Южная Корея, Япония, Турция, Британия, Франция и Германия также были против связывания нового закона и выступали за необязательное соглашение. Некоторые делегаты считали, что действующего международного гуманитарного права достаточно.

Более 100 государств настаивали на новом праве, отмечая, что такие системы создают принципиально новые вызовы. Поддержку или готовность поддержать новый протокол выразили европейские страны и члены НАТО, а также Украина, Китай и Иран. Блок из семи стран - Австрия, Бельгия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Новая Зеландия и Панама - добивался, чтобы договор согласовали в течение года.

Конвенция работает по консенсусу: для принятия заявления требуется согласие всех 128 участников. Поэтому, как отмечает издание, за последние 30 лет CCW не приняла ни одного нового закона о регулировании оружия.

Глава Future of Life Institute Макс Тегмарк заявил, что мировые лидеры не справились с задачей. По его словам, "роботы-убийцы" уже существуют, а государства решили, что достаточно просто говорить об этом уже 14-й год.

Старшая советница по вопросам вооружений в Human Rights Watch Бонни Дочерти подчеркнула, что автономному оружию требуется обязательное право. Она отметила, что договоры можно согласовать за 15 месяцев и отвергла предложение США потратить пять лет на согласование мандата. Делегат Бразилии заявил, что это не оружие будущего: оно уже применяется и развивается, поэтому с нормами уже опаздывают.

Один из европейских дипломатов сказал, что политической воли по-настоящему урегулировать это оружие не было, по крайней мере, соответствующей срочности вопроса. На последнем дне конференции делегация Египта громко протестовала против исключения нескольких стран, не участвующих в переговорах.

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