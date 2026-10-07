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Рои дронов и "умная" навигация: эксперты назвали, как ИИ изменяет фронт

11:28 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Рои дронов и "умная" навигация: эксперты назвали, как ИИ изменяет фронт Фото: эксперты назвали ключевые направления ИИ на фронте (Getty Images)
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Технологии ИИ на фронте распространяются по нескольким ключевым направлениям: от автоматического распознавания целей до навигации без спутников и управления роями дронов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ".

Как отметили в Совете оружейников, в большинстве боевых систем реализован принцип man-in-the-loop или "человек в контуре": алгоритм берет на себя самую тяжелую часть вычислений и обнаружения, а окончательное решение об открытии огня остается за командиром или оператором.

Как отметил в комментарии РБК-Украина CEO R&D Center Winstars.AI Дмитрий Софина, нельзя игнорировать тот факт, что с развитием ИИ в первую очередь изменится скорость реакции. Сейчас между обнаружением цели и последующим действием часто есть несколько этапов, на которых информацию следует передать, оценить и только после этого принять решение. Если часть этого процесса берёт на себя алгоритм, время реакции сокращается в разы.

Так же меняется зависимость от связи. Когда навигация, распознавание цели и часть наведения работают непосредственно на борту, аппарат уже не столь критично зависит от GPS или постоянного канала с оператором. Это особенно важно в условиях активной работы РЭБ, где связь может быть нестабильной или полностью исчезать.

Еще одно важное изменение касается масштаба применения. Человек постепенно переходит от ручного управления одним аппаратом к постановке задачи сразу группе дронов, а внутри этой группы алгоритмы могут распределять роли, маршруты и отдельные задачи.

Современное поле боя генерирует огромный поток данных: видео с дронов, показатели радаров и сенсоров, разведданные, радиоперехваты. Человек физически не способен непрерывно прорабатывать все это, тем более во время продолжительного дежурства. ИИ может взять на себя первичный анализ и быстро отсеивать лишнее, оставляя лишь то, что действительно требует внимания.

Очередного оператора система извещает о любых существенных изменениях: отклонениях в показателях аппаратуры, новых целях, изменении обстановки. Это снизит влияние человеческого фактора. Усталость, монотонность работы или отвлечение больше не приводят к тому, что критическое изменение остается незамеченным.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины уже применяют более 70 различных систем, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта и машинного зрения для поражения враждебных целей.

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