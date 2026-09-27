США и Россия добились, чтобы человек не проверял выбранные ИИ военные цели перед ударом

Американские и российские дипломаты добились исключения из проекта ООН положения, которое устанавливает контроль человека над искуственным интеллектом при применении смертоносного оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Речь идет о заседании ООН в начале этого месяца в Швейцарии, где решался вопрос контроля ИИ над применением оружия массового поражения.

В последний день обсуждений американская и российская делегации в течение примерно 15 часов вносили изменения в документ.

По данным трех участников переговоров, с которыми поговорили журналисты на условиях анонимности, из проекта убрали положения, предусматривавшие, что такие системы должны работать предсказуемо и надежно. Также исчезло требование учитывать этические аспекты при использовании оружия с искусственным интеллектом.

Кроме того, из документа исключили положение, согласно которому человек должен был проверять военные цели, определенные ИИ, до нанесения удара.

Как пишет Washington Post, закрытая сессия проходила без камер ООН и представителей гражданского общества. Американская и российская делегации задействовали около десяти юристов каждая - почти вдвое больше, чем некоторые другие участники переговоров.

По словам одного из собеседников издания, изменения вносились настолько быстро, что небольшие делегации не успевали за процессом.

Представители Госдепартамента США, МИД России и ООН не ответили на запросы Washington Post о комментариях.

Издание отмечает, что ослабление проекта произошло на фоне активного внедрения ИИ в военную сферу. Американские военные уже используют искусственный интеллект для анализа и выбора целей, а Израиль широко применяет ИИ в военных операциях в секторе Газа.

Правозащитники бьют тревогу

Правозащитники предупреждают, что ослабление международных ограничений может привести к ситуации, когда машины будут самостоятельно принимать решения, от которых зависит жизнь и смерть людей.

По мнению заместителя директора направления по оружию Human Rights Watch Верити Койл, это может означать больше жертв среди гражданского населения, снижение ответственности и ускорение перехода к более рискованной автоматизированной войне.

При этом переговоры ООН пока не имеют обязательной юридической силы. Однако страны пытаются определить, можно ли в будущем превратить их в официальный мандат или юридически обязательный международный договор.

Следующий этап

Следующая встреча стран запланирована на ноябрь в Женеве. На ней участники должны обсудить возможность перехода от нынешнего формата переговоров к официальному мандату или потенциально юридически обязательному договору.

Параллельно США пересматривают собственные правила применения автономного оружия. В июне президент Дональд Трамп поручил обновить соответствующую директиву Пентагона, принятую в 2023 году при администрации Джо Байдена.

В первоначальной версии американской директивы содержались положения о необходимости человеческого контроля за автономными и полуавтономными системами, а также требование соблюдать законы войны и международные договоры.

На фоне международных дискуссий глава OpenAI Сэм Альтман и руководитель Anthropic Дарио Амодеи призвали страны совместно вырабатывать глобальные правила регулирования искусственного интеллекта.

При этом администрация Трампа выступает против создания глобальной системы контроля над ИИ, утверждая, что чрезмерное регулирование может затормозить технологические инновации.