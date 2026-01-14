Генерал РФ потерял должность после провального наступления на Доброполье

Командование российских оккупационных войск сняло с должности заместителя главнокомандующего ВМФ РФ генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, который летом 2025 года получил звание "героя России".

Ахмедов командовал группировкой морской пехоты, включавшей две дивизии, две бригады и полк, которые действовали против украинских сил на Добропольском направлении.

Ранее был отстранен командующий 51-й армии РФ генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, также "герой России".

Обоих генералов сняли за отсутствие результата. Массированные пехотные и механизированные атаки с применением десятков единиц бронетехники не дали прорыва украинских позиций.

"Единственный результат противника - значительные потери в личном составе и технике", - отмечают украинские военные.

С августа прошлого года, когда 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны, оккупанты потеряли почти 23 тысячи военных и более 360 единиц тяжелой техники.

Снятие Ахмедова и Мильчакова - признание провала российской тактики на Добропольском направлении.

"Добропольское направление - место, где постоянно гибнут российские солдаты и заканчиваются карьеры генералов", - подчеркивают в ВСУ.

Новые командиры уже назначены, но они должны осознать риски этого фронтового сектора.