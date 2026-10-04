Россия снова ударила по Северному мосту в Киеве

Удары по мостам в Киеве

Напомним, утром 3 октября российские войска ударили дроном по Северному мосту в Киеве.

В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли. Пострадали два человека.

Накануне под ударом находился Южный мост в Киеве.

Первый удар мост получил 1 октября, когда его атаковали двумя дронами.

Вечером того же дня удар повредил сопротивление, дорожное полотно и защитное ограждение метрополитена.

Ночью 2 октября враг повторно ударил по Южному мосту, а днем атаковал его снова.