Россия снова под ударом беспилотников: в Рязани горит НПЗ

В ночь на 23 мая, Российскую Федерацию снова масштабно атакуют ударные беспилотники. В ряде регионов слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис NASA, губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, мэра Москвы Сергея Собянина и российские паблики.
Пролет и взрывы из-за ударов дронов этой ночью фиксируются в отдельных районах Москвы, Туле, Рязани, а также в Липецкой области.
Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву.
В 02:41 Собянин отметил, что военные сбили еще три дрона, которые двигались в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По словам очевидцев, взрывы были слышны в московском районе Троицк и поселении Первомайское.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сохраняется опасность БПЛА.
"Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников", - написал он.
Жители Тулы сообщают о взрывах над городом, работает ПВО. У машин срабатывает сигнализация, в небе виднеются обломки сбитых беспилотников.
В городе Елец Липецкой области, беспилотники атаковали ПАО "Энергия", производящее химические источники тока. Вследствие падения обломков, на территории предприятия возник сильный пожар.
"БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, продолжается эвакуация людей", - сообщил губернатор Липецкой области Артамонов.
Официальные сообщения об атаке дронов на регион в настоящий момент отсутствуют.
Однако сервис Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), зафиксировал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Рязани после удара дрона.
В январе и феврале украинские военные неоднократно атаковали предприятие ударными беспилотниками, из-за чего оно приостанавливало переработку нефти.
В прошлом году из-за атак дронов и проблем с ремонтом объемы нефтепереработки в России упали до 12-летнего минимума - 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился на 9%, до 113,7 млн тонн.
Российское правительство засекретило статистику о выпуске бензина и дизельного топлива.
Россию уже третьи сутки подряд атакуют ударные беспилотники.
В ночь на 21 мая из-за работы сил ПВО раздавались взрывы в Тульской и Рязанской областях. Приостанавливалась работа аэропортов Калуги, Тулы, Ярославля и Костромы.
В частности, в Орловской области дроны атаковали Болховский завод полупроводниковых приборов, производящий военную технику.
В ночь на 22 мая, ударные дроны атаковали семь российских областей.
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