Россия снова под ударом беспилотников: в Рязани горит НПЗ

Пролет и взрывы из-за ударов дронов этой ночью фиксируются в отдельных районах Москвы, Туле, Рязани, а также в Липецкой области.

Московская область

Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву.

В 02:41 Собянин отметил, что военные сбили еще три дрона, которые двигались в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в московском районе Троицк и поселении Первомайское.

Тульская область

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сохраняется опасность БПЛА.

"Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников", - написал он.

Жители Тулы сообщают о взрывах над городом, работает ПВО. У машин срабатывает сигнализация, в небе виднеются обломки сбитых беспилотников.

Липецкая область

В городе Елец Липецкой области, беспилотники атаковали ПАО "Энергия", производящее химические источники тока. Вследствие падения обломков, на территории предприятия возник сильный пожар.

"БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, продолжается эвакуация людей", - сообщил губернатор Липецкой области Артамонов.

Рязанская область

Официальные сообщения об атаке дронов на регион в настоящий момент отсутствуют.

Однако сервис Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), зафиксировал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Рязани после удара дрона.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" входит в пятерку крупнейших в России и поставляет топливо, в том числе в московский регион.

В январе и феврале украинские военные неоднократно атаковали предприятие ударными беспилотниками, из-за чего оно приостанавливало переработку нефти.

В прошлом году из-за атак дронов и проблем с ремонтом объемы нефтепереработки в России упали до 12-летнего минимума - 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился на 9%, до 113,7 млн тонн.

Российское правительство засекретило статистику о выпуске бензина и дизельного топлива.