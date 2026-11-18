Россия в очередной раз ударила по нефтегазовым объектам Украины в Полтавской области. Существует риск повторного обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группы "Нефтегаз".
Оккупанты нанесли удар по объекту Группы "Нефтегаз" в Полтавской области.
"Специалисты оценивают последствия обстрела. Однако эту работу усложняют риски повторных ударов", - говорится в сообщении.
В "Нефтегазе" отметили, что враг практически каждый день враг бьет по объектам добычи и распределения газа. От этого направления зависит тепло в домах украинцев этой зимой.
"На этой неделе под систематическими ударами подразделения на Полтавщине и Днепропетровщине. Но самое важное, что работники предприятий остались невредимыми", - говорит исполняющий обязанности главы правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергей Федоренко.
Ранее РБК-Украина писало, что россияне 14 ноября атаковали дронами объект "Группы Нефтегаз" на Полтавщине, из-за чего вспыхнул масштабный пожар.
В компании отмечают, что атаки на инфраструктуру "Нефтегаза" на этой неделе происходят практически каждый день.
Кроме того, вечером 12 ноября РФ двумя ракетами атаковала объект "Нефтегаза" на Черниговщине. В результате этого удара предприятие получило серьезные разрушения.
Днем ранее, ночью 11 ноября, оккупанты также нанесли удар реактивными дронами по объекту "Группы Нефтегаз" в Днепропетровской области .