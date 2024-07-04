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Россия снова атакует Украину "Шахедами" с севера: где их заметили

Иллюстративное фото: россияне запустили "Шахеды" по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, вечером запустили свои ударные дроны "Шахед" по Украине. Они летят с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе уже фиксируют в Сумской области. Они летят в сторону Черниговской области и не только.

Обновлено 22:56

По информации Воздушных сил, группа "Шахедов" летит через Черниговскую область в западном направлении. 

При этом группа беспилотников через Сумскую область направляется в сторону Полтавской. 

Обновлено 23:39

Позже в Воздушных силах обновили данные о движении "Шахедов". Так, группа дронов-камикадзе через Сумскую область следует в сторону Черниговской области, группа БПЛА через Полтавскую область - курсом на Черкасскую/Киевскую области, группа ударных беспилотников через Черниговскую область двигается в западном направлении, фиксируется движение группы "Шахедов" с юга - через Херсонскую область курсом на Днепропетровскую область.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить по Украине удары дронами-камикадзе "Шахед", которые им предоставляет Иран.

Последняя такая атака была вчера, 3 июля. Тогда россияне тоже запускали дроны только с севера. Их сбивали в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Всего враг запустил 22 беспилотника, 21 из них был уничтожен силами противовоздушной обороны.

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