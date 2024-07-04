Россия снова атакует Украину "Шахедами" с севера: где их заметили

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить по Украине удары дронами-камикадзе "Шахед", которые им предоставляет Иран.

Последняя такая атака была вчера, 3 июля. Тогда россияне тоже запускали дроны только с севера. Их сбивали в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Всего враг запустил 22 беспилотника, 21 из них был уничтожен силами противовоздушной обороны.

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