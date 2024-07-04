Росія знову атакує Україну "Шахедами" з півночі: де їх помітили

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати по Україні ударів дронами-камікадзе "Шахед", які їм надає Іран.

Остання така атака була вчора, 3 липня. Тоді росіяни теж запускали дрони лише з півночі. Їх збивали у Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Всього ворог запустив 22 безпілотники, 21 з них було знищено силами протиповітряної оборони.

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