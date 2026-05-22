RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия уничтожила склад гуманитарной помощи ООН в Днепре, - УВКБ

15:45 22.05.2026 Пт
2 мин
В ООН осудили российский удар по гуманитарному объекту
aimg Юлия Голованова
Фото: удар россии по складу гуманитарной помощи ООН в Днепре (GettyImages)

В результате российского удара по Днепру был уничтожен склад гуманитарной помощи ООН по делам беженцев. В организации заявили о гибели работников склада и потере помощи для тысяч переселенцев.

По словам представительницы агентства Каролины Кастель-Холлингсворт, в результате удара погибли двое работников склада.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям двух работников склада, которые погибли в результате этого ужасного нападения", - заявила она.

Также представительница ООН выразила соболезнования семьям других гражданских, погибших из-за российских атак по Украине за последние сутки.

Склад был поражен баллистической ракетой, после чего на месте возник масштабный пожар. По предварительным оценкам, было уничтожено около 900 паллет гуманитарной помощи общей стоимостью более 1 миллиона долларов.

Вся эта помощь предназначалась для переселенцев и пострадавших от войны жителей Днепропетровская область и других прифронтовых регионов.

Среди уничтоженных запасов были:

  • одеяла;
  • матрасы;
  • гигиенические наборы;
  • строительные материалы для ремонта поврежденного жилья.

В ООН напомнили о защите гуманитарных миссий

В ООН отметили, что гуманитарные работники и гуманитарные объекты находятся под защитой международного права.

"Эти нападения должны прекратиться", - заявила Кастель-Холлингсворт.

Сейчас агентство работает с украинскими властями и партнерами над пополнением запасов помощи и поиском новых складских помещений.

Напомним, что ранее российские военные уже атаковали FPV-дронами автомобили гуманитарной миссии ООН в Корабельном районе Херсона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООНУкраинаВнутренне перемещенные лицаВойна в УкраинеАтака дронов