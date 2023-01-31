В Шостке произошел взрыв на предприятии: могла попасть ракета

В городе Шостка Сумской области в одном из предприятий произошел взрыв. Предварительно, в здание попала ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

"Около 18.20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка (Сумская область) произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Военные установили, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета. При этом, повредив крышу, перекрытия, окна.

В результате взрыва на предприятии пострадали два человека, их госпитализировали.

Фото: В Шостке произошел взрыв на предприятии (t.me/ok_pivnich1)

Напомним, накануне россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате всего было зафиксировано 18 "прилетов".

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