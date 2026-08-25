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Россия вербует "пушечное мясо" на войну против Украины в универах

21:20 25.08.2026 Вт
2 мин
Рекрутеры активизировали агитацию студентов в армию страны-агрессора
aimg Елена Бджола
Россия вербует "пушечное мясо" на войну против Украины в универах Фото: Россия вербует студентов на войну против Украины (Getty Images)
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России критично не хватает военного ресурса. Поэтому вербовщики "заманивают" студентов якобы в дроновые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

"Пушечное мясо" в российских универах

Как минимум 47 из 50 ведущих российских вузов агитируют студентов заключать контракты с Минобороны, пишет издание.

В войска беспилотных систем, например, агитируют студентов не менее 46 вузов из топ-50. В 32 из них также действуют образовательные программы по беспилотным летательным аппаратам.

Рекрутируют студентов и другие формирования:

  • ВШЭ, РАНХиГС и МАИ предлагают поступить в добровольческий отряд БАРС "Москва";
  • медицинские вузы призывают на службу врачей и ординаторов;
  • КФУ агитирует отправиться в Африку с Африканским корпусом Минобороны.

Правозащитники предупреждают: вместо Африки российских новобранцев могут отправить в Украину.

Как агитируют

Методы агитации варьируются от рекламы на веб-сайтах до прямого принуждения.

Информация о контрактах размещена в открытом доступе, вербовка ведется также в кампусах или филиалах, пишет издание.

Студентам обещают:

  • службу термином "всего один год",
  • высокие выплаты,
  • карьерные перспективы.

Однако правозащитники говорят: это стандартный контракт Минобороны, не дающий права на увольнение и не гарантирующий работу именно оператором дронов.

Формы агитации тем временем становятся все более изощренными:

  • фестивали дронов,
  • призыв студентов привлекать к контрактам родственников,
  • агитация в анкетах о качестве образования,
  • торжественные проводы новобранцев,
  • отчеты об успехах бывших студентов в армии страны-агрессора.

Ранее РБК-Украина писало, что в России распространяется скрытая мобилизация. Властям становится все сложнее находить желающих отправиться на войну, поэтому они усиливают давление на потенциальных контрактников.

Также сообщалось, что в июле русские военные офицеры из Санкт-Петербурга инспектировали Калининградский эксклав, оценивая готовность к мобилизации местных обитателей.

Кроме того, в нескольких областях РФ фиксируется подготовка полигонов к возможной новой волне мобилизации.

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