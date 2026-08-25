Россия вербует "пушечное мясо" на войну против Украины в универах

России критично не хватает военного ресурса. Поэтому вербовщики "заманивают" студентов якобы в дроновые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

"Пушечное мясо" в российских универах

Как минимум 47 из 50 ведущих российских вузов агитируют студентов заключать контракты с Минобороны, пишет издание.

В войска беспилотных систем, например, агитируют студентов не менее 46 вузов из топ-50. В 32 из них также действуют образовательные программы по беспилотным летательным аппаратам.

Рекрутируют студентов и другие формирования:

ВШЭ, РАНХиГС и МАИ предлагают поступить в добровольческий отряд БАРС "Москва";

медицинские вузы призывают на службу врачей и ординаторов;

КФУ агитирует отправиться в Африку с Африканским корпусом Минобороны.

Правозащитники предупреждают: вместо Африки российских новобранцев могут отправить в Украину.

Как агитируют

Методы агитации варьируются от рекламы на веб-сайтах до прямого принуждения.

Информация о контрактах размещена в открытом доступе, вербовка ведется также в кампусах или филиалах, пишет издание.

Студентам обещают:

службу термином "всего один год",

высокие выплаты,

карьерные перспективы.

Однако правозащитники говорят: это стандартный контракт Минобороны, не дающий права на увольнение и не гарантирующий работу именно оператором дронов.

Формы агитации тем временем становятся все более изощренными: