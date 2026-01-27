RU

Россия заставила нас действовать: в США объяснили усиление защиты Арктики

Фото: Майк Волц (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия заставила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки из-за роста военных угроз в регионе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Волц в комментарии Fox News.

Ядерные ракеты и угроза из-за Арктики

По словам Волца, Россия модернизирует свою ядерную программу, в частности имеет крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, которые сейчас тестируют возможность обхода американских радаров.

Он отметил, что в случае атаки на США эти ракеты будут пролегать через Арктику, а президент Дональд Трамп не намерен ждать момента, когда угроза окажется непосредственно у границ страны.

"Железный купол" и ледоколы

Волц заявил, что в ответ США разворачивают собственную систему противоракетной обороны, которую он назвал "Железным куполом".

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с судоходством в регионе. По его словам, Россия имеет около 60 ледоколов, тогда как Китай активно строит собственный ледокольный флот.

В то же время президент Трамп, по словам дипломата, совместно с Финляндией поручил разработать план размещения в Арктике десятка американских ледоколов.

Российские базы в Арктике

Майкл Уолтц также подчеркнул, что в Арктике расположены десятки российских военных баз, тогда как у США в регионе есть только одна база.

По его словам, Вашингтону необходимо усилить способность защищать этот критически важный регион, учитывая рост военной активности России.

 

Трамп и Гренландия

После завершения спецоперации в Венесуэле Дональд Трамп снова вернулся к идее присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Он объясняет свою позицию соображениями национальной безопасности, заявляя, что остров фактически окружен подводными лодками России и Китая.

Несмотря на то, что Дания и власти Гренландии ранее отвергли это предложение, Трамп продолжает оказывать давление. От риторики о возможном военном сценарии он перешел к экономическим методам воздействия, в частности угрожает введением пошлин против европейских стран, которые выступают против американского контроля над островом.

Наиболее резонансным шагом стала финансовая инициатива в отношении жителей Гренландии. По информации Daily Mail, Трамп рассматривает возможность выплаты каждому из 57 тысяч жителей острова по 1 млн долларов (примерно 850 тыс. евро) как стимул для поддержки вхождения в состав США на потенциальном референдуме.

