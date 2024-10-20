Россия вынуждена чаще обменивать военнопленных с Украиной, - ISW
Взятие под контроль Вооруженными силами части Курской области вынудили Россию чаще проводить обмены военнопленных с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете упомянули об обмене пленными в формате "один на один", который состоялся на днях и стал четвертым с начала операции ВСУ в Курской области 6 августа 2024 года.
Аналитики ISW обратили внимание на тот факт, что частота обменов военнопленными между Украиной и Россией после взятия под контроль части Курской области, существенно возросла.
Так, во время предыдущих трех обменов, стороны обменяли всего по 267 военнопленных. В период с 1 января по 6 августа 2024 года, Россия и Украина провели только три обмена пленными.
"ISW продолжает оценивать, что украинское вторжение в Курскую область, вероятно, все больше стимулирует Россию к участию в обменах пленными", - говорится в отчете.
Обмен пленными между Украиной и РФ
В пятницу, 18 октября, Украина и Российская Федерация провели очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 95 украинских военных.
В частности, в Украину вернулись 34 бойца полка "Азов", которые защищали металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в 2022 году, а также служащие Нацгвардии, Госпогранслужбы и других подразделений. Посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Многие украинские военные имели серьезные заболевания и тяжелые ранения, а также потеряли вес из-за пыток и недостаточного питания в российском плену.
Президент Владимир Зеленский заявил, что этот обмен свидетельствует об усилении позиций Украины.
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