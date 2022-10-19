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Россия сможет восстановить военный потенциал за два-четыре года, - Минобороны Эстонии

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Украина, Среда 19 октября 2022 10:36
Россия сможет восстановить военный потенциал за два-четыре года, - Минобороны Эстонии Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

России, скорее всего, понадобится от двух до четырех лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы до уровня, на котором они находились до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Этонии Ханно Певкура во время визита в Вашингтон, куда он прибыл для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Более-менее общий консенсус состоит в том, что России понадобится от двух до четырех лет на то, чтобы восстановить способности, которыми она обладала до войны", - сказал он.

По его мнению, война в Украине будет долгой, и призвал западных союзников продолжать поддерживать украинцев до тех пор, пока они не добьются победы "ради всего свободного мира".

Как сообщалось, во вторник, 18 октября, парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.

Также в Эстонии призвали Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.

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